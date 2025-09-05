Росреестр: регистрация объектов недвижимости занимает в среднем полтора дня

Пользователи могут зарегистрировать права на недвижимость за полтора дня на портале Госуслуги.

За несколько лет Росреестр значительно сократил сроки регистрации и постановки на учет объекта недвижимости. Сейчас в среднем по России это занимает полтора дня.

Замруководителя Росреестра Татьяна Громова рассказала, что все услуги Росреестра доступны на портале Госуслуги, что позволяет регистрировать недвижимость, не выходя из дома.

67% всех регистрационных действий теперь проходят в онлайн. А по ипотеке уже 90% операций проходит в электронном виде.

Об этом пишут Известия.

Кроме того, с января 2025 года можно зарегистрировать права на недвижимость за один день, но придется уплатить повышенную пошлину. Об этом сказано в федеральном законе от 22.07.2024 № 207-ФЗ.