🚜 Регионам выделили более 1 млрд рублей на поддержку аграриев

Деньги направят на подготовку специалистов для отрасли и стимулирующие выплаты.

На программу повышения кадровой обеспеченности предприятий агрокомплекса в 2025 году выделили дополнительно более 1,3 млрд рублей. Их получат 24 региона.

Соответствующее распоряжение Правительства от 1 сентября 2025 года № 2411-р подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Субсидии направят на целевое обучение студентов агровузов, расходы на оплату их проживания, а также стимулирующие выплаты специалистам ключевых проектов в АПК, говорится на сайте кабмина.

«Рассчитываем, что такой подход повысит конкурентоспособность нашего агропромышленного комплекса и будет способствовать появлению рабочих мест на селе», – сказал глава Правительства.

Средства получат регионы, заявившие о потребности в дополнительном финансировании. Это Алтайский, Ставропольский, Хабаровский края, Амурская, Волгоградская, Калининградская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Омская, Смоленская, Тверская, Томская, Челябинская, Ярославская области, а также Кабардино-Балкария, Башкортостан, Карелия, Татарстан, Удмуртия, Марий Эл и Якутия.