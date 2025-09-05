Размер страховых выплат для жителей ДНР и ЛНР пересчитают

Мишустин поручил уточнить актуальный размер страховых выплат жителям ДНР и ЛНР, так как там есть люди, которым компенсация назначалась по старым правилам.

Размер страховых выплат для ряда жителей ДНР и ЛНР, которым такая компенсация назначалась еще по прежним правилам, необходимо пересчитать. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства 4 сентября 2025.

По его словам, уже переоформили по действующим нормам установленные в ДНР и ЛНР ежемесячные страховые выплаты, начисляемые при несчастных случаях на производстве и профзаболеваниях. Сегодня их получают почти 70 тыс. человек с учетом утраты трудоспособности.

«Однако в обоих субъектах есть люди, кому такая компенсация назначалась еще по прежним правилам. Соответственно, их необходимо пересчитать, актуализировать», — сказал Мишустин.

Премьер уточнил, что таких человек – более 1 000, и положенная им помощь должна быть предоставлена в полном объеме.