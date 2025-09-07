Каждый третий контракт в госсекторе заключен с малым и средним бизнесом

За семь месяцев 2025 года госкомпании закупили у МСП производственной продукции на 2,8 трлн рублей. Заключили более 277 тыс. договоров с более чем 95 тыс. субъектов МСП. Лидеры среди отраслей — обрабатывающие производства.

«Смещение фокуса закупок у МСП крупнейшими заказчиками с чисто торговых или сервисных услуг в производственную сферу говорит о том, что компании инвестируют в создание добавленной стоимости, развитие технологий и укрепление производственных цепочек. Речь о более чем 37% от общего объема закупок такой продукции: по сути, каждый третий контракт заключен с предприятиями малого и среднего бизнеса», — рассказал министр экономразвития Максим Решетников.

Совокупно объем закупок заказчиков с госучастием у МСП по 223-ФЗ с начала года составил 4,6 трлн рублей. МСП-поставщиками стали более 168 тыс. компаний, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По регионам в лидерах оказался малый и средний бизнес Москвы: 1,44 трлн рублей. Далее следуют Санкт-Петербург (0,42 трлн рублей), Татарстан (0,39 трлн рублей), Московская и Свердловская области (0,25 и 0,16 трлн рублей соответственно).