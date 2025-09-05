Для бизнеса предложили создать единый реестр всех существующих платежей. Это особенно актуально для экспортеров

Глава Генпрокуратуры Игорь Краснов предложил создать единый реестр всех существующих платежей для бизнеса.

Он рассказал о случаях, когда из-за ошибки на один день в дате фактического вывоза товаров за пределы ЕАЭС участники ВЭД платили таможенные пошлины по более высоким ставкам.

То есть невнимательность таможенников привела к большим финансовым потерям для бизнеса.

«На мой взгляд, одним из возможных решений данной проблемы могло бы стать создание единого электронного реестра всех существующих платежей для бизнеса. Он должен представлять актуальный, динамично формируемый и, самое главное, прозрачный перечень подлежащих уплате предпринимателями сборов. Эта идея поддержана правительством, организована работа по ее практической реализации», — отметил Краснов.

В описанном случае по требованию Генпрокуратуры деньги предпринимателям вернули, добавил руководитель ГП.

