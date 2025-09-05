Завершить предпринимательскую деятельность можно дистанционно, но нужно выполнить все обязательства.

ФНС по новым регионам рассказала о порядке завершения деятельности в качестве ИП.

Для этого нужно подать в налоговую заявление по форме № Р26001. Если заявление подают очно – нужно оплатить 160 рублей госпошлины и приложить квитанцию.

Заявление можно отправить:

через онлайн-сервисы ФНС — «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» или «Личный кабинет ИП»;

лично в налоговую;

в МФЦ;

через нотариуса;

по почте с объявленной ценностью и описью вложения.

Если документы отправляют в электронном виде, через МФЦ или нотариуса – госпошлину платить не нужно.

Срок снятия с учета в качестве ИП – 5 рабочих дней с даты приема документов.

Перед отправкой заявления о прекращении деятельности ИП налоговики рекомендуют:

полностью рассчитаться с сотрудниками и расторгнуть трудовые договоры;

заплатить все налоги;

сдать всю налоговую отчетность;

снять с учета ККТ.

Прекращение статуса ИП не аннулирует налоговые обязательства, возникшие в период ведения бизнеса. Все долги за время предпринимательской деятельности придется погасить, подчеркнули налоговики.