Прекращение статуса ИП не аннулирует налоговые обязательства
ФНС по новым регионам рассказала о порядке завершения деятельности в качестве ИП.
Для этого нужно подать в налоговую заявление по форме № Р26001. Если заявление подают очно – нужно оплатить 160 рублей госпошлины и приложить квитанцию.
Заявление можно отправить:
через онлайн-сервисы ФНС — «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» или «Личный кабинет ИП»;
лично в налоговую;
в МФЦ;
через нотариуса;
по почте с объявленной ценностью и описью вложения.
Если документы отправляют в электронном виде, через МФЦ или нотариуса – госпошлину платить не нужно.
Срок снятия с учета в качестве ИП – 5 рабочих дней с даты приема документов.
Перед отправкой заявления о прекращении деятельности ИП налоговики рекомендуют:
полностью рассчитаться с сотрудниками и расторгнуть трудовые договоры;
заплатить все налоги;
сдать всю налоговую отчетность;
снять с учета ККТ.
Прекращение статуса ИП не аннулирует налоговые обязательства, возникшие в период ведения бизнеса. Все долги за время предпринимательской деятельности придется погасить, подчеркнули налоговики.
