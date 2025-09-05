Срок действия МЧД предлагают указывать всегда. Сейчас его пишут только при наличии

Минцифры опубликовало проект приказа ведомства, которым предлагается изменить требования к содержанию машиночитаемой доверенности.

Обязанность писать вид, серию, номер и дату выдачи документа, удостоверяющего личность представителя (обычно паспорт), хотят убрать. Также не нужно будет указывать наименование и код органа, выдавшего документ. Но можно будет написать это как дополнительную информацию.

Срок действия доверенности придется писать всегда. Сейчас его указывают только при наличии – уточнение «при наличии» предлагается убрать.

Также при заполнении сведений о доверителе – российском юрлице и обособленном подразделении нужно будет указывать данные о руководителе обособки, в том числе ФИО и СНИЛС. Сейчас такие сведения не требуются.