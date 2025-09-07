Генеральный прокурор: неналоговые платежи стали для бизнеса поборами

За первое полугодие 2025 года с предпринимателей незаконно удержали свыше 310 млн рублей.

С расчетами неналоговых платежей бизнеса возникла неразбериха, которая превратилась в поборы с предпринимателей. Об этом заявил генеральный прокурор Игорь Краснов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Неразбериха с расчетами неналоговых отчислений — это экологические, страховые, экспертные, оценочные и другие — на самом деле превращается в настоящие поборы», — сказал Игорь Краснов.

В качестве примера он рассказал о случаях, когда из-за ошибок «на один день» в дате фактического ввоза товаров за пределы ЕАЭС участникам ВЭД приходится уплачивать таможенные платежи по более высоким ставкам.

Сотрудники ФТС объяснили это невнимательностью, но она обернулась значительными потерями для бизнеса. Генпрокуратура добилась того, что предпринимателям вернули излишне уплаченные деньги.

Всего за первую половину 2025 года с бизнеса незаконно удержали больше 310 млн рублей.

Генпрокурор предлагает создать единый реестр всех существующих платежей, чтобы повысить прозрачность. Правительство уже поддержало эту идею.