В малом и среднем бизнесе занят каждый третий житель Дальнего Востока
Треть работающего населения на Дальнем Востоке занята в сфере МСП: это порядка 1,3 млн человек.
С начала 2025 года в ДФО открылось почти 35 тыс. новых малых и средних предприятий. Всего их около 327 тыс., что на 3,5% больше, чем в 2024 году. Этот показатель по приросту в среднем выше общероссийского.
«В целом по ДФО 25,3% предпринимателей моложе 25 лет, при этом в среднем по России аналогичный показатель несколько ниже и составляет 24,9%. Одновременно Дальний Восток находится на первом месте среди федеральных округов по доле женщин в малом и среднем бизнесе — 44%», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Больше всего МСП открывается в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Чукотском автономном округе.
Чаще всего малый и средний бизнес на Дальнем Востоке начинает работать в области IT (+6%), а также заниматься профессиональной, научной и технической деятельностью (+5%).
Начать дискуссию