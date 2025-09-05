В малом и среднем бизнесе занят каждый третий житель Дальнего Востока

Около 1,3 млн жителей Дальнего Востока работают на представителей малого и среднего бизнеса. Чаще всего новые предприятия открываются в области IT, в сфере профессиональной, научной и технической деятельности.

Треть работающего населения на Дальнем Востоке занята в сфере МСП: это порядка 1,3 млн человек.

С начала 2025 года в ДФО открылось почти 35 тыс. новых малых и средних предприятий. Всего их около 327 тыс., что на 3,5% больше, чем в 2024 году. Этот показатель по приросту в среднем выше общероссийского.

«В целом по ДФО 25,3% предпринимателей моложе 25 лет, при этом в среднем по России аналогичный показатель несколько ниже и составляет 24,9%. Одновременно Дальний Восток находится на первом месте среди федеральных округов по доле женщин в малом и среднем бизнесе — 44%», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Больше всего МСП открывается в Республике Бурятия, Забайкальском крае и Чукотском автономном округе.

Чаще всего малый и средний бизнес на Дальнем Востоке начинает работать в области IT (+6%), а также заниматься профессиональной, научной и технической деятельностью (+5%).