Минфин: проблем с проведением трансграничных расчетов сейчас нет
Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил, что проблем с международными расчетами в России больше нет.
«Я считаю, что это не проблема уже сейчас», — заявил Яковлев на сессии ВЭФ, посвященной международным платежам и трансграничным расчетам.
Член правления ВТБ Ольга Баша добавила, что ограничения только ускорили развитие альтернативных систем расчетов
Также не видит проблем зампред банка ПСБ Михаил Дорофеев.
Вице-президент ГМК «Норильский никель» Антон Берлин считает, что все не так радужно.
«У банков проблем нет, только у реального сектора», — сказал он.
Если продукция компаний востребована, то способ расчетов найдется всегда, — уверена замгендиректора по взаимодействию с органами госвласти УК «Металлоинвест» Юлия Шабала.
