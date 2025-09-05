Минфин: проблем с проведением трансграничных расчетов сейчас нет

Банки заявили, что не видят проблем, а реальный сектор не всегда с этим согласен.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил, что проблем с международными расчетами в России больше нет.

«Я считаю, что это не проблема уже сейчас», — заявил Яковлев на сессии ВЭФ, посвященной международным платежам и трансграничным расчетам.

Член правления ВТБ Ольга Баша добавила, что ограничения только ускорили развитие альтернативных систем расчетов

Также не видит проблем зампред банка ПСБ Михаил Дорофеев.

Вице-президент ГМК «Норильский никель» Антон Берлин считает, что все не так радужно.

«У банков проблем нет, только у реального сектора», — сказал он.

Если продукция компаний востребована, то способ расчетов найдется всегда, — уверена замгендиректора по взаимодействию с органами госвласти УК «Металлоинвест» Юлия Шабала.