Переплаченный налог на прибыль с дивидендов не переносится

Если сумма полученных дивидендов больше распределяемых – налога на прибыль с дивидендов не будет. Но и учесть переплату в следующих периодах не получится.

Минфин разъяснил порядок определения налоговой базы по налогу на прибыль организаций при выплате дивидендов, если на дату решения о выплате сумма уже полученных дивидендов больше размера дивидендов, подлежащих распределению.

В письме от 24.07.2025 № 03-04-06/71714 ведомство напомнило, что сумму налога при выплате дивидендов рассчитывают по формуле, установленной п. 5 ст. 275 НК:

Н = К × Сн × (Д 1-Д 2)

Показатель Д2 — это сумма дивидендов, которые российская организация уже получила на момент распределения дивидендов. Здесь учитываются те дивиденды, которые ранее не были использованы при расчете налога.

Если на дату принятия решения о выплате дивидендов сумма полученных дивидендов (Д2) превышает сумму распределяемых (Д1), то по формуле получается отрицательное значение налога (Н).

То есть организация не платит налог на прибыль с этих дивидендов, возмещение из бюджета не производится. И разницу между показателями Д2 и Д1 при расчете налога в следующих периодах не учитывают.

