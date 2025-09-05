ФНС требует объяснить, почему не подали декларацию при приеме в дар земли от бабушки

В ответ на требование налоговиков нужно представить документы, которые подтвердят родство между дарителем и тем, кому подарили имущество.

Если участок земли человеку подарила его бабушка, то не нужно платить НДФЛ, а также не надо подавать декларацию по форме 3-НДФЛ. Однако налоговики прислали требование, где просят объяснить, почему не сдали налоговую декларацию при приеме в дар земельного участка.

С такой проблемой столкнулся пользователь чата ФНС в Telegram. Представитель ФНС объяснил, что в ответ на требование нужно приложить документы с подтверждением близкой родственной связи.

Основные документы, подтверждающие родство — свидетельство о рождении (самого налогоплательщика, его матери или отца, в зависимости от того, по какой линии бабушка).

Если мать меняла фамилию и у нее с бабушкой они разные, то нужно предоставить свидетельство о браке матери.

В случае, когда не удается найти нужные документы или они утрачены, можно получить копию или дубликат в ЗАГСе или МФЦ.