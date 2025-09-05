Неработающим пенсионерам могут быть положены налоговые вычеты: пример расчета 2025 от ФНС

Неработающие пенсионеры могут заявить налоговые вычеты, если у них есть доходы, которые облагаются НДФЛ, в том числе процентные доходы от вкладов.

Если неработающие пенсионеры получают налогооблагаемые доходы от вкладов в банках, то они могут заявить социальный, имущественный и инвестиционный налоговые вычеты.

Например, можно возместить траты на лечение, покупку квартиры, занятия спортом или перечисление денег на инвестиционный счет (ИИС).

«Чтобы получить вычеты, необходимо быть резидентом Российской Федерации и иметь доходы от депозитов, которые облагаются НДФЛ. Доходом признаются только начисленные проценты, на сумму депозита налог не начисляется», — сказано на сайте ФНС.

Также налоговики напоминают, что НДФЛ облагается не весь доход по вкладам, а лишь превышающий 210 тыс. рублей (в 2025 году).

Пример Если неработающий пенсионер получил в 2024 году доход от вклада в банке в размере 310 тыс. рублей, с этого дохода необходимо уплатить налог 13 тыс.: (310 тыс. руб. – 210 тыс. руб.) х 13 %. И если пенсионер потратил в этом же году на лечение или занятие спортом 100 тыс. и при этом оплатил НДФЛ по вкладам в размере 13 тыс., то он сможет воспользоваться налоговым вычетом на эту же сумму — 100 тысяч.

Узнать сумму НДФЛ можно в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС в разделе «Доходы и вклады».