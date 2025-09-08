В России могут провести эксперимент по поддержке МСП с демографическим стандартом
Депутат Сардана Авксентьева предлагает провести эксперимент по предоставлению господдержки МСП, реализующим корпоративный демографический стандарт.
«Для развития семейной сферы я предлагаю использовать демографический корпоративный стандарт. Выбрать пилотный регион и развернуть в нем меры поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса, которые внедряют и реализуют корпоративные стандарты, направленные на поддержку демографической политики государства», — заявила Авксентьева.
Мерами поддержки могут быть:
уменьшение налогов, отчислений и ставок;
предоставление вычетов;
преференции участникам госзакупок.
В ближайшее время депутаты собираются выйти с этим предложением в профильное министерство, добавила парламентарий.
