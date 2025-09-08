В России могут провести эксперимент по поддержке МСП с демографическим стандартом

Бизнесу, который реализует корпоративный демографический стандарт, дадут налоговые льготы и преференции.

Депутат Сардана Авксентьева предлагает провести эксперимент по предоставлению господдержки МСП, реализующим корпоративный демографический стандарт.

«Для развития семейной сферы я предлагаю использовать демографический корпоративный стандарт. Выбрать пилотный регион и развернуть в нем меры поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса, которые внедряют и реализуют корпоративные стандарты, направленные на поддержку демографической политики государства», — заявила Авксентьева.

Мерами поддержки могут быть:

уменьшение налогов, отчислений и ставок;

предоставление вычетов;

преференции участникам госзакупок.

В ближайшее время депутаты собираются выйти с этим предложением в профильное министерство, добавила парламентарий.