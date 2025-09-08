НДС на продукты питания предлагают снизить до 5%. А при высокой инфляции — до 0%

Депутаты от СРЗП 8 сентября внесут в Госдуму законопроект о снижении НДС на продукты питания с 10% до 5%.

«Настоящим проектом федерального закона предлагается снизить с 10% до 5% налог на добавленную стоимость в отношении отдельных групп товаров, являющихся социально-значимыми для широких групп граждан РФ. При этом в случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%», — цитирует законопроект РИА Новости.

Депутат Сергей Миронов уточнил, что уменьшить НДС предлагают для продовольственных товаров, книжной продукции, периодики, медикаментов и товаров для детей.

Он добавил, что продукты, лекарства и товары для детей критически важны для населения и составляют значительную часть потребительской корзины большинства россиян.