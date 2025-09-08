Льготных категорий по туристическому налогу может стать больше

От обложения турналогом предлагают освободить студентов, многодетных и родственников участников СВО.

Сенатор Айрат Гибатдинов предлагает расширить перечень льготников, для которых временное проживание в отелях, домах отдыха и санаториях не будет облагаться туристическим налогом.

Сейчас от уплаты турналога освобождены герои СССР и РФ, кавалеры ордена Славы, герои Социалистического Труда, героя Труда РФ, участники СВО, ветераны ВОВ, инвалиды.

В этот список могут добавить членов многодетных семей, близких родственников участников СВО и студентов до 24 лет. Для этого предлагается внести изменения в НК. Законопроект сенатор направит на заключение в кабмин.

«Целью проекта федерального закона <…>является расширение перечня лиц, стоимость услуг по предоставлению мест для временного проживания которых не включается в налоговую базу налогоплательщиков туристического налога», — говорится в пояснительной записке.

Если закон примут, в налоговую базу не будет включаться стоимость услуг по размещению для:

членов многодетной семьи;

мужа или жены, а также детей до 18 лет участников СВО;

студентов до 24 лет, обучающихся по очной форме обучения.

