Акт в формате pdf с электронной подписью не нужно распечатывать и заверять для налоговой
В чате ФНС спросили, можно ли использовать акт об оказании услуг в свободной форме, и нужно ли заверять такие документы при представлении в ФНС. Бизнес на УСН подписывает акты об оказании услуг в формате pdf электронной подписью в формате sig.
«Можно продолжить использовать такой способ обмена», — ответили налоговики.
По требованию налоговой документы в pdf-файлах можно отправить в неизменном виде.
В чате ФНС тоже сначала сказали, что с отпускных надо РК и СН выделять для НДФЛ. И даже письмо написали. Но потом переобулись..)))