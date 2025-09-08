Акт в формате pdf с электронной подписью не нужно распечатывать и заверять для налоговой

Можно и дальше использовать акты об оказании услуг в свободной форме в формате pdf с ЭЦП.

В чате ФНС спросили, можно ли использовать акт об оказании услуг в свободной форме, и нужно ли заверять такие документы при представлении в ФНС. Бизнес на УСН подписывает акты об оказании услуг в формате pdf электронной подписью в формате sig.

«Можно продолжить использовать такой способ обмена», — ответили налоговики.

По требованию налоговой документы в pdf-файлах можно отправить в неизменном виде.

Подробнее о том, как работать с первичкой, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь вести учет с нуля, рассчитывать зарплату, налоги, средний заработок для пособий и отпусков, работать с ЭДО, управлять финансами и применять искусственный интеллект в работе.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 75% за 4 900 руб. вместо 19 900 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».