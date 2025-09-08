Эксперт по бухгалтерскому учету расскажет все о работе с маркетплейсами: как соблюдать правила и избежать штрафов и блокировок
2025 год принес новые вызовы для бизнеса на маркетплейсах: ужесточение контроля ФНС, автоматический обмен данными с площадками и новые требования к учету. Незнание этих правил может стоить вам денег и репутации.
Чтобы быть в курсе всех изменений и внедрить их в свою работу, приходите на бесплатный вебинар «Маркетплейсы-2025: новые правила учета, налогообложения и проверок ФНС». Он состоится уже завтра, 9 сентября 2025 года в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Прямая интеграция маркетплейсов с налоговой: что передается автоматически
Особенности работы с НДС при работе на маркетплейсах
Внесение счет-фактур и УПД и их отражение в книге продаж
НДС на УСН: формирование налогооблагаемой базы и декларация по НДС
АУСН при работе с маркетплейсами: первые итоги применения
Проверка соответствия продавцов условиям УСН, дробление и маркетплейсы
Требования ФНС: основные претензии и как отвечать.
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Ждем вас на вебинаре 9 сентября в 11:00 мск!
