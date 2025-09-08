Эксперт: есть весомые аргументы для снижения ключевой ставки на 2% в сентябре 2025
Центробанк может снизить ключевую ставку на заседании в сентябре на 1 или 2 п.п., считает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.
По ее мнению, варианты снижения на 1 и на 2 п.п. равновероятны. В пользу снижения на 1 п.п. говорит быстрое снижение ставок в последние месяцы.
«Так, ключевая ставка с начала года была снижена на 3 п.п. с 21% до 18%, а средняя максимальная ставка по вкладам к началу августа (последние данные Банка России) уменьшилась почти на 6 п.п. (на 5,7 п.п., с 21,7% в конце декабря 2024 г. до 15,96% в начале августа).
В таких условиях появляются первые признаки восстановления спроса в отдельных сегментах экономики, но делать выводы об устойчивости и интенсивности данных процессов пока рано», — пояснила Ващелюк.
При этом инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются высокими, несмотря на низкую фактическую инфляцию. Меньший шаг в снижении ключевой даст ЦБ больше данных для оценки влияния снижения процентных ставок на экономику.
Но есть и весомые аргументы для снижения ключевой ставки на 2 п.п. Например, тот факт, что рубль остается крепким даже после незначительного ослабления, добавила эксперт.
