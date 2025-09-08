На УСН затраты на хранение, обслуживание и транспортировку товаров можно учитывать только по дате оплаты

Бизнес на УСН учитывает операции по кассовому методу. Его суть заключается в том, что доход признается:

в день поступления денег на счет или в кассу;

в день погашения задолженности иным способом;

в день получения имущества, работ, услуг (к примеру, бесплатно полученный товар).

В розничной торговле доход от реализации признают по факту поступления в кассу или на счет продавца выручки либо предварительной оплаты за товар (работу, услугу), уточнили налоговики.

Если продавец возвращает полученный аванс, на эту сумму можно уменьшить доходы того периода, в котором прошел возврат.

Например: в марте ООО получило предоплату, а в июне вернуло из нее 50 тыс. руб. В состав доходов за 1 квартал компания включит весь аванс, а за полугодие – уменьшит общую сумму доходов на 50 тыс. руб.

Если с контрагентом заключили договоры как на приобретение, так и на продажу, можно проводить операции по взаимозачету встречных требований.

Например: ИП отгрузил юрлицу товар стоимостью 500 тыс. руб. и приобрел у этого ООО услуги на 100 тыс. руб. Они могут договориться, что ИП не будет оплачивать ООО 100 тыс. руб. за услуги, а зачтет эту сумму при расчете за товар. То есть сумма выручки ИП, которая поступит на банковский счет, составит 400 тыс. руб.

Так как погашение задолженности частично прошло в форме взаимозачета встречных требований, в состав дохода ИП включит 100 тыс. руб., но по дате подписания акта взаимозачета.

Расходы на УСН можно признать после оплаты. Но, если речь идет о затратах на покупку товаров, которые в дальнейшем будут перепроданы, то в состав расходов их можно относить только по мере реализации.

Затраты на хранение, обслуживание и транспортировку таких товаров можно учитывать в расходах без привязки к факту реализации, только по дате оплаты.

Подробнее о том, как учитывать доходы и расходы на УСН, расскажем на онлайн-курсе «Главбух на УСН-2025: от учета и отчетности до 1С». Вы научитесь вести учет на спецрежиме, рассчитывать налоги и средний заработок, премии и надбавки, оформлять кассовые чеки, вести учет мигрантов и работать с ЭДО с 1 сентября 2025 года.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 69% за 4 900 руб. вместо 15 950 руб.

Купить курс

Больше онлайн-курсов по акции в каталоге «Клерка».