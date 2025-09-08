Положительное сальдо во время сдачи уточненной декларации снизит размер штрафа

Размер штрафа можно сократить, если сальдо ЕНС будет положительным при сдаче уточненной декларации за пределами срока уплаты налога.

ФНС опубликовала письмо от 06.08.2025 № БВ-4-7/7311@, в котором уточнила, что при представлении уточненной декларации с увеличением налоговых обязательств позднее срока уплаты налога может повлечь дополнительные штрафы и пени.

Однако размер наказания можно смягчить, если у налогоплательщика будет положительное сальдо ЕНС.

«Наличие положительного сальдо на момент представления уточненной декларации, увеличивающей налоговые обязательства налогоплательщика по итогам налогового периода, может рассматриваться в качестве смягчающего ответственность обстоятельства и приводить к снижению размера штрафа», — сказано в письме ФНС.

Штраф могут снизить пропорционально соотношению суммы положительного сальдо единого налогового счета и задекларированного налога к доплате с учетом пеней.