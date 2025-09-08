ФНС будет чаще проверять работодателей во второй половине 2025

ФНС может увеличить число проверок работодателей на 15−25% во втором полугодии 2025 года. Цель таких проверок — выявление фактов неформальной занятости, считает руководитель налоговой поддержки сервиса Solar Staff Анастасия Рязанцева.

«При этом подход налоговиков станет более избирательным — вместо массовых проверок они сосредоточатся на конкретных отраслях. В зоне внимания окажутся отрасли, где риски неформальной занятости и “серых” схем выше всего», — считает Рязанцева.

Среди таких сфер — IT, ретейл, маркетинг, логистика и сервисные компании.

Ужесточение связано с использованием налоговиками ИИ и расширенной аналитики. Теперь они находят не только отдельные нарушения, но и сложные цепочки взаимосвязей между исполнителями и заказчиками, утонила эксперт.

Также инспекторы усиливают контроль за схемами с участием самозанятых, ИП и компаний-заказчиков. Также планируются автоматические сверки данных с банками о движении средств самозанятых, что исключает возможности ухода от налогового учета.

Риски для бизнеса повышаются, уверена Рязанцева. Кроме доначислений налогов, компаниям могут блокировать счета еще на этапе проверки, что парализует операционную деятельность.

По ее мнению, возможны и уголовные дела в отношении руководства. «Экономия» за счет серых схем перестает быть оправданной, так как риски значительно превышают краткосрочные выгоды.

