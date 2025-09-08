ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
Курсы валют

Впервые с 30 июля 2025 года на межбанковском рынке курс доллара превысил 82 рубля

Доллар торгуется за 82,071 рубля, а курс евро впервые с 14 апреля 2025 года превысил 96 рублей.

8 сентября 2025 года курс доллара на межбанковском рынке подскочил выше 82 рублей. Такой показатель зафиксировали впервые с 30 июля 2025 года.

Курс доллара в 10:30 мск составил 82,071 рубля, а затем стал выравниваться. По данным на 10:52 доллар торговался за 81,94 рубля. Об этом сказано на сайте «Финам».

Курс евро превысил 96 рублей, такое значение впервые с 14 апреля 2025 года. В 10:45 мск евро было можно купить за 96,034 рубля.

Недавно мы писали, что Центробанк сохранил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2026 года.

