Впервые с 30 июля 2025 года на межбанковском рынке курс доллара превысил 82 рубля

Доллар торгуется за 82,071 рубля, а курс евро впервые с 14 апреля 2025 года превысил 96 рублей.

8 сентября 2025 года курс доллара на межбанковском рынке подскочил выше 82 рублей. Такой показатель зафиксировали впервые с 30 июля 2025 года.

Курс доллара в 10:30 мск составил 82,071 рубля, а затем стал выравниваться. По данным на 10:52 доллар торговался за 81,94 рубля. Об этом сказано на сайте «Финам».

Курс евро превысил 96 рублей, такое значение впервые с 14 апреля 2025 года. В 10:45 мск евро было можно купить за 96,034 рубля.

Следите за актуальным курсом валют с помощью инструмента от «Клерка».

