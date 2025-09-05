Центробанк сохранил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2026 года

Ограничения на снятие наличной валюты будут действовать до 9 марта 2026 года. Их ввели в связи с действующими санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

«Сохраняется лимит на снятие валюты в сумме остатка денежных средств на 00:00 по московскому времени указанной даты, но не более 10 тыс. долларов США или эквивалентной суммы в евро, независимо от валюты вклада или счета», — сказано на сайте Центробанка.

Остальные деньги по счету можно получить в рублях. Сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Все деньги, которые разместили после этой даты, будут конвертировать по курсу на дату выдачи.

Кроме того, на шесть месяцев сохранили запрет взимать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях. Однако сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России.