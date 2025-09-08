Для подписчиков Клерк.Плюс вышел анонс материалов на 8-12 сентября 2025
Подписчики Клерк.Плюс и Клерк.Премиум читают первыми разборы, мини-курсы, конспекты вебинаров и консультации экспертов и могут сразу использовать их в работе. Мы обязательно напомним о выходе новых материалов в подписке.
Сейчас вышел анонс материалов на 8-12 сентября 2025 года. В нем множество интересных и важных тем, например, увольнение в командировке, декларация по УСН за 2025 год и новые требования по персональным данным.
Что еще будет в Клерк.Плюс на этой неделе — узнайте в этом посте!
А еще в подписке важное обновление
Теперь в Клерк.Плюс появился доступ к базе консультаций.
более 28 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций;
удобный рубрикатор для быстрого поиска вашей темы;
готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой.
И все это — входит в подписку Клерк.Плюс без доплат. Не пропустите важные материалы, подключайтесь.
