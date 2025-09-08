Для подписчиков Клерк.Плюс вышел анонс материалов на 8-12 сентября 2025

Каждую неделю в Клерк.Плюс мы публикуем подборку материалов, чтобы читатели не тратили время на поиск и перепроверку информации.

Подписчики Клерк.Плюс и Клерк.Премиум читают первыми разборы, мини-курсы, конспекты вебинаров и консультации экспертов и могут сразу использовать их в работе. Мы обязательно напомним о выходе новых материалов в подписке.

Сейчас вышел анонс материалов на 8-12 сентября 2025 года. В нем множество интересных и важных тем, например, увольнение в командировке, декларация по УСН за 2025 год и новые требования по персональным данным.

Что еще будет в Клерк.Плюс на этой неделе — узнайте в этом посте!

А еще в подписке важное обновление

Теперь в Клерк.Плюс появился доступ к базе консультаций.

более 28 000 практических решений реальных бухгалтерских ситуаций;

удобный рубрикатор для быстрого поиска вашей темы;

готовые ответы экспертов, проверенные временем и практикой.

И все это — входит в подписку Клерк.Плюс без доплат. Не пропустите важные материалы, подключайтесь.