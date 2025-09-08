📄 Утвердили электронный формат для документов к уведомлениям о контролируемых сделках

По некоторым контролируемым сделкам сдают дополнительный пакет документов. Теперь утвержден формат для них.

ФНС утвердила электронный формат для документов, представляемых вместе с уведомлением о контролируемых сделках. Приказ ведомства от 04.06.2025 № ЕД-7-13/505@ опубликован на сайте налоговой службы.

Согласно ст. 105.14 НК, по контролируемым сделкам со стратегически важными товарами (нефть и продукты нефтепереработки, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные металлы и камни) налогоплательщики вместе с уведомлением о контролируемых сделках отправляют дополнительный пакет документов.

В том числе речь о документах, перечисленных в п. 1 ст. 105.15 НК – расширенные сведения о деятельности налогоплательщика, сведения об использованных методах при определении доходов и пр.

Для этого ФНС утвердила рекомендуемый электронный формат представления в ФНС документации в порядке, установленном п. 8 ст. 105.15 НК.