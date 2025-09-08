Что делать, если сайт налоговой завис при перевыпуске электронной подписи

Если старая подпись отозвана, а новая еще не выпущена – придется ехать в налоговую лично.

В нашем Телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» спросили совета: что делать, если в процессе перевыпуска ЭЦП в личном кабинете ИП получилось отозвать сертификат, начался перевыпуск электронной подписи, но сайт завис на сообщении «ваш запрос обрабатывается». Вернуться назад не получается, и пользователь опасается, что, если выйдет, то назад по старой подписи зайти уже не получится, а новая еще не выпущена.

Оказалось, это нередкий случай.

«У меня сто раз зависали подписи. Если уже отозвали старый, то только ждать, иначе вылетите и все», — ответили в чате.

Другие пользователи тоже ждали, кто-то 30 минут, кто-то еще дольше.

Но случалось и такое, что подпись так и не выпустилась.

«У меня так и случилось. Старая подпись уже отозвана, а новая зависла и не выпустилась. Пришлось ехать в налоговую», — рассказала подписчица.

В обсуждении подсказали еще один вариант решения – написать в техподдержку в личном кабинете и приложить скрины, чтобы было видно дату и время. Вопрос решается в течение 24 часов, уверяют в чате.