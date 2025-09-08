У бизнеса появился обратный эквайринг для выплат физлицам

Обратный эквайринг поможет компаниям, которые рассчитываются с физлицами за сырье, а также он позволит перечислять деньги поставщикам прямо на карту. Например, автодилеры там могут рассчитываться за б/у автомобили, ломосборщики за лом, фермеры — за урожай.

Т-Бизнес вместе с финтех-сервисом Jump.Finance запустил новый способ расчетов компаний с физическими лицами — обратный эквайринг. Он позволит предпринимателям использовать терминалы торгового эквайринга для проведения выплат физлицам на банковские карты.

Для проведения операции физлицу нужно приложить свою банковскую карты к терминалу, а компания введет сумму перевода. Это поможет ускорить расчет с поставщиками-физлицами при выкупе автомобилей, подержанной бытовой техники и электроники, одежды, металлолома и других товаров и сырья.

С обратным эквайрингом можно работать в двух режимах: в фискальном (с печатью чека) и в нефискальном (без печати чека).

Для запуска терминала не надо его подключать к компьютеру и телефону, а также регистрироваться в личном кабинете. Подключение обратного эквайринга занимает от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от сроков доставки терминала и расположения клиента. Оставить заявку на подключение можно на сайте Jump.Finance или Т-Бизнеса.