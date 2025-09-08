В кассовом чеке агент и субагент указывают реквизиты поставщика

В чеке должна быть информация о поставщике, который дает гарантию по товару или услуге.

Агент или комиссионер, принимающий платежи за товары (работы, услуги) сторонних организаций или ИП, должен указывать реквизиты поставщика в кассовом чеке, напоминает региональное УФНС.

Такие разъяснения давала ФНС в письме от 11.07.2025 №АБ-4-20/6609@. То есть у покупателя в кассовом чеке должны быть сведения о поставщике, который несет гарантийную ответственность за поставленный товар, выполненные работы или оказанные услуги.

При этом доходы по таким объектам расчета относятся к выручке поставщика.

Это требование распространяется и на субагентов. Если агент, заключивший договор с поставщиком товаров, передает обязательства по приему платежей субагенту, он обязан передавать ему и соответствующие данные поставщика для их отражения в кассовом чеке.