В кассовом чеке агент и субагент указывают реквизиты поставщика
Агент или комиссионер, принимающий платежи за товары (работы, услуги) сторонних организаций или ИП, должен указывать реквизиты поставщика в кассовом чеке, напоминает региональное УФНС.
Такие разъяснения давала ФНС в письме от 11.07.2025 №АБ-4-20/6609@. То есть у покупателя в кассовом чеке должны быть сведения о поставщике, который несет гарантийную ответственность за поставленный товар, выполненные работы или оказанные услуги.
При этом доходы по таким объектам расчета относятся к выручке поставщика.
Это требование распространяется и на субагентов. Если агент, заключивший договор с поставщиком товаров, передает обязательства по приему платежей субагенту, он обязан передавать ему и соответствующие данные поставщика для их отражения в кассовом чеке.
