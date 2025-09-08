Белый список интернет-ресурсов будет одинаковым для всех операторов связи

Перечень будут дополнять, но список должен быть одинаковым для всех.

Сотовые операторы не могут вносить изменения в утвержденный Минцифры белый список онлайн-сервисов, которые будут работать во время отключений мобильного интернета.

Об этом заявил первый зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин.

По его словам, у некоторых операторов нет доступа к отдельным сервисам, которые должны функционировать в период ограничений.

«Уточнил в Минцифры, возможна ли ситуация, когда оператор связи убирает из "белого списка" какие-то позиции (или, наоборот, добавляет). Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех», — разъяснил Горелкин.

Он добавил, что список будет расширяться. Депутат считает, что туда нужно добавить сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы у россиян был доступ к важной информации местного уровня.