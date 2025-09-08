ЦОК ОК МП 03.09 Мобильные
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Пользователи интернета

Ozon и Wildberries, ВК, Госуслуги и Rutube, а также другие сервисы будут доступны даже во время ограничений мобильного интернета

Когда в целях безопасности будут отключать мобильный интернет, у пользователей будет доступ к важным ресурсам.

Минцифры определило список сайтов и мобильных приложений, которыми будет можно пользоваться даже во время ограничений работы мобильного интернета. Это:

  • сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер MAX;

  • сервисы Госуслуг;

  • сервисы Яндекса;

  • маркетплейсы Ozon и Wildberries;

  • Avito;

  • Дзен;

  • Rutube;

  • официальный сайт платежной системы Мир;

  • сайты Правительства и Администрации Президента России;

  • федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

  • операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, t2;

Кроме того, в телеграм-канале Минцифры заявили, что этот список не полный, он будет дополняться.

Недавно мы писали, что в РФ разработали техническое решение, позволяющее не блокировать определенные ресурсы при ограничении работы интернета.

Автор

Комментарии

5
Главная Тарифы