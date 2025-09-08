Ozon и Wildberries, ВК, Госуслуги и Rutube, а также другие сервисы будут доступны даже во время ограничений мобильного интернета
Минцифры определило список сайтов и мобильных приложений, которыми будет можно пользоваться даже во время ограничений работы мобильного интернета. Это:
сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер MAX;
сервисы Госуслуг;
сервисы Яндекса;
маркетплейсы Ozon и Wildberries;
Avito;
Дзен;
Rutube;
официальный сайт платежной системы Мир;
сайты Правительства и Администрации Президента России;
федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, t2;
Кроме того, в телеграм-канале Минцифры заявили, что этот список не полный, он будет дополняться.
Недавно мы писали, что в РФ разработали техническое решение, позволяющее не блокировать определенные ресурсы при ограничении работы интернета.
