Ozon и Wildberries, ВК, Госуслуги и Rutube, а также другие сервисы будут доступны даже во время ограничений мобильного интернета

Когда в целях безопасности будут отключать мобильный интернет, у пользователей будет доступ к важным ресурсам.

Минцифры определило список сайтов и мобильных приложений, которыми будет можно пользоваться даже во время ограничений работы мобильного интернета. Это:

сервисы ВКонтакте, Oдноклассники, Mail.ru и национальный мессенджер MAX;

сервисы Госуслуг;

сервисы Яндекса;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

Дзен;

Rutube;

официальный сайт платежной системы Мир;

сайты Правительства и Администрации Президента России;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, t2;

Кроме того, в телеграм-канале Минцифры заявили, что этот список не полный, он будет дополняться.

Недавно мы писали, что в РФ разработали техническое решение, позволяющее не блокировать определенные ресурсы при ограничении работы интернета.