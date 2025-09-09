Единое пособие в среднем по России составляет от 8,6 до 17,2 тыс. рублей

СФР рассказал о принципах назначения единого пособия для семей и беременных.

Ежемесячная поддержка для семей в среднем по России — это от 8,6 до 17,2 тыс. рублей. Также единое пособие выплатили 321 тыс. беременных женщин: для них выплаты составили от 9,7 до 19,3 тыс. рублей, сообщил Соцфонд.

Для получения выплат минимальный годовой доход каждого родителя должен быть не меньше четырех МРОТ.

С 2025 года, если родители уже получают пособие, и в семье появился еще один ребенок – выплату на новорожденного СФР назначит автоматически, без комплексной оценки нуждаемости. Сумма пособия будет такой же, как и на других детей в семье.

Право на единое пособие есть у россиян, проживающих в России. Размер пособия:

50% от прожиточного минимума на ребенка или беременную в регионе — базовый размер;

75% — если при назначении 50% доход семьи все равно остался меньше прожиточного минимума (ПМ);

100% — если ПМ не достигнут и при назначении 75%.

Для беременных пособие рассчитывают из ПМ трудоспособного взрослого.

СФР назначает пособие по принципу социального казначейства. То есть родитель подает заявление, а остальные сведения специалисты по максимуму запросят и проверят самостоятельно.