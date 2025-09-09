ИП-самозанятый с дохода по депозитам платит НДФЛ по налоговому уведомлению

Если у самозанятого был доход в виде процентов по вкладу – он платит НДФЛ как физлицо.

ИП на НПД получил доход с депозитов, которые открывал как ИП, и кешбэк при оплате покупок бизнес-картой. Нужно ли такому ИП подавать декларацию 3-НДФЛ и платить налог с депозитов и кешбэка – обсуждают на форуме «Клерка».

Доход с депозитов и кешбэк – это доход вне рамок НПД, ответили на форуме. Доход с депозита облагается НДФЛ, который нужно будет заплатить на основании налогового уведомления.

Ранее такое разъяснение давал Минфин в письме от 26.03.2025 № 03-04-07/29855.

Но, по мнению регионального УФНС, ИП на ОСНО, ПСН и НПД обязаны представлять налоговую декларацию 3-НДФЛ, если получали доход в виде процентов по вкладам на расчетных счетах предпринимателя.

В обсуждении считают, что декларацию подавать все-таки не нужно, так как с процентов по вкладу нужно платить НДФЛ, а налоговую базу рассчитает ИФНС на основании информации от банка. Налогоплательщик может не декларировать доходы, сведения о которых представлены в налоговые органы: п. 4 ст. 229 НК.

А доход в виде кешбэка освобожден от НДФЛ: п. 68 ст. 217 НК.