Депутаты предлагают снимать арест со счетов после оплаты долга

Современные технологии позволяют снимать арест со счетов сразу после погашения долга, поэтому депутаты хотят это внедрить и применять.

Фракция «Новые люди» предложили главе Минюста Константину Чуйченко автоматизировать снятие ареста с банковских счетов сразу после погашения долга.

«Как только сведения о погашении задолженности фиксируются в системе ГИС ГМП, она автоматически должна формировать и направлять в обслуживающий банк должника электронное распоряжение о немедленной отмене всех ограничений по соответствующим счетам и картам», — сказано в обращении.

По мнению депутатов, этот механизм позволит разблокировать счета в течение часа после оплаты или моментально. При нынешнем развитии платежных систем это можно технически осуществить.

Недавно мы писали, что клиенты банков жалуются: им полгода не могут закрыть счета из-за дополнительных проверок на подозрительные операции.