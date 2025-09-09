Депутаты предлагают снимать арест со счетов после оплаты долга
Фракция «Новые люди» предложили главе Минюста Константину Чуйченко автоматизировать снятие ареста с банковских счетов сразу после погашения долга.
«Как только сведения о погашении задолженности фиксируются в системе ГИС ГМП, она автоматически должна формировать и направлять в обслуживающий банк должника электронное распоряжение о немедленной отмене всех ограничений по соответствующим счетам и картам», — сказано в обращении.
По мнению депутатов, этот механизм позволит разблокировать счета в течение часа после оплаты или моментально. При нынешнем развитии платежных систем это можно технически осуществить.
Недавно мы писали, что клиенты банков жалуются: им полгода не могут закрыть счета из-за дополнительных проверок на подозрительные операции.
