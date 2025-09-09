Клиенты банков жалуются: им полгода не могут закрыть счета

Из-за проверок на подозрительные операции банки начали затягивать закрытие счетов: вместо 7 дней, которые определены законом, это может занять до полугода или даже года.

Кредитные организации стали затягивать закрытие счетов и возврат денег с них. Это длится до полугода, хотя по закону вернуть средства должны не позднее, чем через семь дней после подачи заявления.

Банки объясняют такие задержки повышенным контролем за подозрительными операциями. Об этом пишут «Известия».

Эксперт ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Наталья Архипова рассказала, что задержки могут быть от нескольких недель или месяцев до года, но такие случаи связаны с большими оборотами, необходимостью перепроверить контрагентов.

Например, в «МТС Деньги» вместо 45-47 дней на закрытие счета понадобилось больше четырех месяцев. В банке ОТП срок закрытия может быть выше 47 дней. Один из клиентов годами не может закрыть счет в Альфа-Банке: ему продолжают начислять долги за обслуживание и уведомления. В ВТБ и Совкомбанке отказывались закрывать счет без объяснения причин.

«Задержка более семи дней выходит за рамки закона, и такие действия можно оспаривать через ЦБ или в суде. Но банки прикрываются нормами 115-ФЗ, заявляя, что счет не может быть закрыт до окончания проверки», — сказал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Для клиентов, у которых заблокировали счета по подозрению в отмывании денег или финансировании терроризма, единственный шанс вернуть средства — закрыть счет, если заморозку долго не снимают.