Налоговый адвокат разъяснила особенности контроля со стороны ФНС в 2025 году

Узнайте о тенденциях налоговых проверок, а также определите, кому ждать проверку, как подготовиться и минимизировать риски.

Благодаря онлайн-кассам, системам маркировки, ЕГАИС и другим технологиям бизнес стал «прозрачным» для контролирующих органов. С января 2025 года ФНС внедрила удаленный формат проверок через платформу «ФНС-Онлайн». В рамках нее запрашивают документы в режиме реального времени, проводят видеоинтервью с предпринимателем, анализируют транзакции через систему «Платон».

На вебинаре вместе с налоговым адвокатом мы разобрались в особенностях налогового контроля в 2025 году.

Из этого видео вы узнаете:

Виды налогового контроля (предпроверочный анализ, камеральные и выездные налоговые проверки). Статистика налоговых проверок. Какие выводы мы можем сделать из нее. Предпроверочный анализ – как это работает? Камеральные налоговые проверки: особенности процедуры, сроки. Выездные налоговые проверки: сроки, особенности. Главные темы налоговых проверок в 2025 году.

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.