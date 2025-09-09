Налоговый адвокат разъяснила особенности контроля со стороны ФНС в 2025 году
Благодаря онлайн-кассам, системам маркировки, ЕГАИС и другим технологиям бизнес стал «прозрачным» для контролирующих органов. С января 2025 года ФНС внедрила удаленный формат проверок через платформу «ФНС-Онлайн». В рамках нее запрашивают документы в режиме реального времени, проводят видеоинтервью с предпринимателем, анализируют транзакции через систему «Платон».
На вебинаре вместе с налоговым адвокатом мы разобрались в особенностях налогового контроля в 2025 году.
Из этого видео вы узнаете:
Виды налогового контроля (предпроверочный анализ, камеральные и выездные налоговые проверки).
Статистика налоговых проверок. Какие выводы мы можем сделать из нее.
Предпроверочный анализ – как это работает?
Камеральные налоговые проверки: особенности процедуры, сроки.
Выездные налоговые проверки: сроки, особенности.
Главные темы налоговых проверок в 2025 году.
Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
