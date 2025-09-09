ЦОК ОК УСН 25.08 Мобильная
Налоговые проверки

Налоговый адвокат разъяснила особенности контроля со стороны ФНС в 2025 году

Узнайте о тенденциях налоговых проверок, а также определите, кому ждать проверку, как подготовиться и минимизировать риски.

Благодаря онлайн-кассам, системам маркировки, ЕГАИС и другим технологиям бизнес стал «прозрачным» для контролирующих органов. С января 2025 года ФНС внедрила удаленный формат проверок через платформу «ФНС-Онлайн». В рамках нее запрашивают документы в режиме реального времени, проводят видеоинтервью с предпринимателем, анализируют транзакции через систему «Платон».

На вебинаре вместе с налоговым адвокатом мы разобрались в особенностях налогового контроля в 2025 году.

  1. Виды налогового контроля (предпроверочный анализ, камеральные и выездные налоговые проверки).

  2. Статистика налоговых проверок. Какие выводы мы можем сделать из нее.

  3. Предпроверочный анализ – как это работает?

  4. Камеральные налоговые проверки: особенности процедуры, сроки.

  5. Выездные налоговые проверки: сроки, особенности.

  6. Главные темы налоговых проверок в 2025 году.

Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

