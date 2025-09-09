ФНС уточнила требования к заполнению заявления о регистрации ИП и компаний

В заявлениях о регистрации бизнеса нужно указать ОКВЭД заявительного типа. Код отчетного типа определит Росстат по итогам годовой работы бизнеса.

В начале 2025 года вступили в силу изменения в приказ ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@, в котором поменялись требования к оформлению документов от компаний и предпринимателей.

Теперь вместе со сведениями о кодах по ОКВЭД заявительного типа в ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут содержаться сведения отчетного типа. Об этом сказано на сайте ФНС.

Это значит, что в заявлениях о регистрации бизнеса или внесении изменений в реестр нужно указывать сведения о кодах по ОКВЭД только заявительного типа.

Данные из заявления переносятся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП и отражаются в выписках из них в разделе «Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности /Сведения заявительного типа».

Информация о кодах по ОКВЭД отчетного типа будет рассчитываться Росстатом по итогам работы бизнеса за прошлый год. Такие коды станут представлять в ФНС начиная с 2026 года. На основании этих сведений в реестры внесут изменения.