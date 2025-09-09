Мессенджер МАХ заблокировал около 67 тысяч аккаунтов

Чаще всего аккаунты блокировали из-за спам-рассылок. Пользователи отправили специалистам по безопасности больше 27 тысяч жалоб.

За август 2025 года мессенджер МАХ заблокировал около 67 тыс. подозрительных аккаунтов, а также удалил свыше 13 тыс. вредоносных файлов.

Самая частая причина блокировки — спам-рассылки. Причем аккаунты, с которых пытались действовать мошенники, заблокировали пожизненно. Об этом сказано в пресс-релизе компании в ВК.

Пользователи могут направить обращение через кнопку «Пожаловаться». В августе сотрудники безопасности получили 27 тыс. таких жалоб. В среднем заявки рассматривали меньше четырех минут.

Сотрудники МАХ выявляют мошенников с помощью автоматизированных технических систем, а также тестируют антифрод-технологии от Сбера. Вместе с «Лабораторией Касперского» проверяют номера телефонов.