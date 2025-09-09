⚡️ Итоги дня: мошенники обещают семьям с детьми 45 тысяч рублей, услуги красоты подорожали на 15%, ученых будут увольнять, чтобы не повышать зарплату
Роспатент отказал в регистрации бренда певца Shaman «Я русский». Решение об отказе в регистрации было принято 27 августа 2025 года.
Каждый второй россиянин был в летнем отпуске в 2025 году. При этом 35% опрошенных не отдыхали, а 10% до сих пор находятся в отпуске. При выборе направления ключевыми факторами для 50% опрошенных стали доступная цена, для 33% — близость к дому и для 26% — безопасность.
До конца 2025 года свинина в магазинах подорожает на 5-10% по сравнению с текущим уровнем.
Россия в первом полугодии в 4 раза нарастила экспорт свинины в Индию и стала вторым основным поставщиком этого мяса.
Потребительский спрос упал до минимума в июле-августе 2025 года. Сильнее всего в январе-августе 2025 год к году спрос снизился в обрабатывающей промышленности, оптовой торговле и строительстве.
В России разрабатывают ГОСТ русской кухни. Всего там будет не менее 250 блюд, а первая его редакция появится уже через несколько недель. В ГОСТе предполагается зафиксировать, что считать настоящим русским блюдом, какие продукты допустимы в борще и можно ли называть шашлык мясом верченым.
В Мордовии на сегодняшний день более 260 тысяч пользователей Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц. Самому зрелому из них исполнился 101 год, а самому юному — всего 1,5 месяца.
В Новосибирском метрополитене запустили электропоезд, головной вагон которого оформлен в фирменном стиле ФНС.
Минфин включил аэропорт Домодедово в план продажи на 2025 год. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что заинтересован как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс.
В России ученых будут лишать премий и увольнять из-за указа президента. Согласно документу, средняя зарплата научных сотрудников должна составлять не менее 200% от средней по региону. По этой причине ученых массово переводят на полставки, чтобы платить зарплату по-старому.
Спрос на антидепрессанты взлетел на 40%. За восемь месяцев было продано 12,9 млн упаковок: это больше, чем за весь 2021 год.
На Кинопоиске появились ссылки на пиратские сериалы и фильмы в разделе «Где смотреть». В компании говорят, что ссылки появляются автоматически.
Мошенники стали маскировать фишинговые ресурсы под сайты, которые обещают выплату в размере 45 тыс. рублей для семей с детьми. Для того чтобы получить «госвыплату», мошенники предлагают с помощью СБП привязать банковский счет к сайту с названием «esiaportalgosuslugi».
Медианная цена на услуги в российских салонах красоты по сравнению с прошлым годом выросла на 15% — до 1 798 рублей. Это произошло не только из-за роста цен, но и потому что россияне стали выбирать комплексные и более премиальные процедуры.
