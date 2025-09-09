⚡️ Итоги дня: мошенники обещают семьям с детьми 45 тысяч рублей, услуги красоты подорожали на 15%, ученых будут увольнять, чтобы не повышать зарплату

Роспатент отказал в регистрации бренда певца Shaman «Я русский». Решение об отказе в регистрации было принято 27 августа 2025 года.

Каждый второй россиянин был в летнем отпуске в 2025 году. При этом 35% опрошенных не отдыхали, а 10% до сих пор находятся в отпуске. При выборе направления ключевыми факторами для 50% опрошенных стали доступная цена, для 33% — близость к дому и для 26% — безопасность.

До конца 2025 года свинина в магазинах подорожает на 5-10% по сравнению с текущим уровнем.

Россия в первом полугодии в 4 раза нарастила экспорт свинины в Индию и стала вторым основным поставщиком этого мяса.

Потребительский спрос упал до минимума в июле-августе 2025 года. Сильнее всего в январе-августе 2025 год к году спрос снизился в обрабатывающей промышленности, оптовой торговле и строительстве.

В России разрабатывают ГОСТ русской кухни. Всего там будет не менее 250 блюд, а первая его редакция появится уже через несколько недель. В ГОСТе предполагается зафиксировать, что считать настоящим русским блюдом, какие продукты допустимы в борще и можно ли называть шашлык мясом верченым.

В Мордовии на сегодняшний день более 260 тысяч пользователей Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц. Самому зрелому из них исполнился 101 год, а самому юному — всего 1,5 месяца.