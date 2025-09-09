В 2026 году ИП сможет пересчитать налог по ПСН в случае уменьшения физпоказателей

Если у предпринимателей уменьшилось число используемых объектов в бизнесе, то они смогут пересчитать налог по патенту.

Минфин подготовил проект поправок в НК, которые затронут работу предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН).

В случае уменьшения количества используемых в бизнесе объектов (физических показателей), указанных в патенте, ИП сможет подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного. Так можно сделать в течение 10 дней с момента изменения физпоказателей.

В этом случае ИП сможет подать уточненное заявление, а после ему пересчитают налог по патенту.

Кроме того, в НК наконец-то закрепят право адвокатов применять УСН в их деятельности в качестве ИП. Раньше специалистам приходилось это отстаивать в судах, а сейчас все разногласия решат одной поправкой.

