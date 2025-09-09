В 2026 году ИП сможет пересчитать налог по ПСН в случае уменьшения физпоказателей
Минфин подготовил проект поправок в НК, которые затронут работу предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН).
В случае уменьшения количества используемых в бизнесе объектов (физических показателей), указанных в патенте, ИП сможет подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного. Так можно сделать в течение 10 дней с момента изменения физпоказателей.
В этом случае ИП сможет подать уточненное заявление, а после ему пересчитают налог по патенту.
Кроме того, в НК наконец-то закрепят право адвокатов применять УСН в их деятельности в качестве ИП. Раньше специалистам приходилось это отстаивать в судах, а сейчас все разногласия решат одной поправкой.
Узнайте больше о том, какие важные изменения для предпринимателей на УСН и патенте будут в 2026 году. Приходите на бесплатный вебинар «Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов». Он состоится 23 сентября в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
1
Главные изменения в ПСН и УСН с 2026 года
2
Совмещение УСН и патента — плюсы и риски
3
Раздельный учет при совмещении УСН и патента
4
Проверки ФНС и спорные ситуации
5
Оптимизация налогов при совмещении режимов
Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
Ждем вас на вебинаре 23 сентября в 11:00 мск!
Начать дискуссию