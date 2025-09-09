ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
В 2026 году ИП сможет пересчитать налог по ПСН в случае уменьшения физпоказателей

Если у предпринимателей уменьшилось число используемых объектов в бизнесе, то они смогут пересчитать налог по патенту.

Минфин подготовил проект поправок в НК, которые затронут работу предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН).

В случае уменьшения количества используемых в бизнесе объектов (физических показателей), указанных в патенте, ИП сможет подать заявление на получение нового патента взамен ранее выданного. Так можно сделать в течение 10 дней с момента изменения физпоказателей.

В этом случае ИП сможет подать уточненное заявление, а после ему пересчитают налог по патенту.

Кроме того, в НК наконец-то закрепят право адвокатов применять УСН в их деятельности в качестве ИП. Раньше специалистам приходилось это отстаивать в судах, а сейчас все разногласия решат одной поправкой.

Узнайте больше о том, какие важные изменения для предпринимателей на УСН и патенте будут в 2026 году. Приходите на бесплатный вебинар «Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и легальная оптимизация налогов». Он состоится 23 сентября в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

1

Главные изменения в ПСН и УСН с 2026 года

  • Новые лимиты и ставки.

  • Ограничения по видам деятельности для патента: какие бизнесы больше не смогут его применять.

2

Совмещение УСН и патента — плюсы и риски

  • В каких случаях выгодно совмещать режимы.

  • Как распределять доходы и расходы между УСН и патентом, чтобы избежать претензий от ФНС.

  • Какие ошибки чаще всего допускают при совмещении и как их избежать.

3

Раздельный учет при совмещении УСН и патента

  • Какие регистры и документы необходимы.

  • Как делить расходы (аренда, зарплата, реклама) между двумя режимами.

4

Проверки ФНС и спорные ситуации

  • На что обратят внимание налоговики при проверке совмещения УСН и патента.

  • Как подготовиться к возможным претензиям и что делать, если ФНС требует доплатить налоги.

5

Оптимизация налогов при совмещении режимов

  • Как минимизировать платежи, не нарушая закон.

  • Схемы, от которых лучше отказаться в 2026 году (риск блокировки счетов).

  • Альтернативные варианты снижения нагрузки (например, переход на НПД или АУСН).

Спикер — Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

Ждем вас на вебинаре 23 сентября в 11:00 мск!

