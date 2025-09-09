Миронов предложил бесплатно раздавать продукты нуждающимся: без НДС

Сейчас с бесплатно розданных продуктов магазины платят НДС. Депутат предлагает освободить их от налога.

Сергей Миронов предложил установить в продуктовых магазинах и супермаркетах полки с бесплатными товарами, у которых истекают сроки годности, для пенсионеров и малообеспеченных людей.

«Право на получение таких продуктов должно предоставляться на основании пенсионного удостоверения или документов из органов соцзащиты о сложном финансовом положении семьи. Каждый год российские торговые сети, супермаркеты выбрасывают миллионы тонн продовольствия. Не дожидаясь истечения срока годности, их можно было бы бесплатно раздать людям», — считает Миронов.

Сейчас действующее законодательство ограничивает благотворительную деятельность магазинов. С бесплатно розданных продуктов они должны платить НДС. Парламентарий уверен, что нужно освободить торговые организации от налога, чтобы они смогли запустить масштабные благотворительные проекты.