Налоговики объяснили, как физлицу оформить трудовой договор с иностранцем

Зачастую физлица обращаются к иностранцам за помощью с уборкой или в строительстве. Такие отношения нужно документировать.

Вместе с наймом иностранного работника у физлица появляются обязанности перед государством: нужно встать на учет в налоговой инспекции и каждый месяц платить страховые взносы с выплат работнику.

Чтобы встать на учет в налоговом органе, нужно подать заявление лично или в электронном виде через Личный кабинет налогоплательщика для физического лица на сайте ФНС.

Единый тариф по страховым взносам составляет 30%, а с суммы, превышающей установленный лимит (в 2025 г. — 2 759 тыс. рублей нарастающим итогом с 1 января), ставка снижается до 15,1%.

Пример Если в июне 2025 года гражданин выплатил работнику 40 тыс. рублей, то размер страховых взносов составит 12 тыс. (40 000 × 30%). Уплатить их нужно не позднее 28 июля.

Об этом сказано на сайте ФНС.

Также нужно каждый квартал сдавать расчет по страховым взносам — не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным периодом: за первый квартал — в апреле, за полугодие — в июле, за девять месяцев — в октябре, за год — в январе следующего года.

Кроме того, работодатель должен правильно оформить СНИЛС для иностранного гражданина, поскольку без него невозможно подать корректный отчет. Получить СНИЛС можно в МФЦ или напрямую в Социальном фонде России, предоставив паспорт и заявление.