👀 В возврате переплаты с ЕНС могут отказать, если заметят, что так собираются скрыть или отмыть доходы
ФНС продолжает сталкиваться с попытками налогоплательщиков использовать единый налоговый счет (ЕНС) для обналичивания денег путем возврата «искусственной» переплаты.
О подобных действиях может сигнализировать преднамеренный перевод крупной суммы денег, которая превышает размер налоговых обязательств. В таком случае налоговики проводят проверку и принимают меры по фиктивной переплате.
«Само по себе пополнение ЕНС на большую сумму не является нарушением, но при установлении действий, направленных на сокрытие или отмывание доходов, налогоплательщику может быть отказано в возврате переплаты», — сказано на сайте ФНС.
Налоговики напоминают, что ЕНС нужен только для расчетов с бюджетом, а если его использовать в качестве «кошелька», то можно получить уголовную ответственность по ст. 174 и 174.1 УК.
