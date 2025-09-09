👀 В возврате переплаты с ЕНС могут отказать, если заметят, что так собираются скрыть или отмыть доходы

Если специально переводить на единый налоговый счет суммы, которые превышают налоговую обязанность, ФНС проведет проверку, а переплату могут не вернуть.

ФНС продолжает сталкиваться с попытками налогоплательщиков использовать единый налоговый счет (ЕНС) для обналичивания денег путем возврата «искусственной» переплаты.

О подобных действиях может сигнализировать преднамеренный перевод крупной суммы денег, которая превышает размер налоговых обязательств. В таком случае налоговики проводят проверку и принимают меры по фиктивной переплате.

«Само по себе пополнение ЕНС на большую сумму не является нарушением, но при установлении действий, направленных на сокрытие или отмывание доходов, налогоплательщику может быть отказано в возврате переплаты», — сказано на сайте ФНС.

Налоговики напоминают, что ЕНС нужен только для расчетов с бюджетом, а если его использовать в качестве «кошелька», то можно получить уголовную ответственность по ст. 174 и 174.1 УК.