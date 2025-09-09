На СПБ Бирже рекорд по числу активных инвесторов и сделок

Число активных инвесторов превысило 539 тысяч, а общее количество сделок с российскими ценными бумагами — 4, 557 млн.

8 сентября 2025 года СПБ Биржа установила рекорд по количеству активных счетов инвесторов. Также торговая площадка провела рекордное число сделок с российскими ценными бумагами в режиме основных торгов.

«Общее количество активных счетов инвесторов в понедельник достигло 539 289 штук, заключенных сделок с российскими ценными бумагами — 4 557 351», — сказано на сайте СБП Биржи.

Ранее максимальное число активных счетов зафиксировали 11 августа 2025 года — 193 949, а предыдущий рекорд установили 7 августа этого года — 2 608 859.

Инвесторам СБП Биржа предлагает 225 российских ценных бумаг, а в выходные дни их число составляет 150.