🏥 Государственным больницам могут запретить оказывать платные услуги

По словам Миронова, люди жалуются на навязывание платных услуг. Поэтому он предлагает их запретить.

Депутат Сергей Миронов предложил запретить государственным и муниципальным медицинским учреждениям оказывать пациентам платные услуги.

«Мы считаем необходимым исключить предоставление платных медицинских услуг в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения», — заявил Миронов.

Он добавил, что россияне часто жалуются на навязывание платных услуг в государственных больницах. Если человек пришел в бесплатную больницу – то платных услуг там быть не должно, считает депутат. Он напомнил, что право на бесплатную медпомощь гарантировано конституцией.