Аудитор разберет основные изменения осени 2025 года — они повлияют на работу бухгалтеров
Осенью 2025 года вступают в силу важные изменения в трудовом, налоговом и бухгалтерском законодательстве. Они коснутся документооборота, отчетности, кадрового учета и взаимодействия с ФНС.
На вебинаре разберем:
1. Налоговый учет и отчетность
Новый порядок обмена электронными счет-фактурами — какие сервисы использовать.
Электронное взаимодействие с ФНС — новые требования и сроки.
Мораторий на штрафы за несданные декларации — кому и как он применяется.
2. Документооборот и договорная работа
Обновленные формы договоров о матответственности — что изменилось для работодателей.
Новые правила маркировки товаров — как избежать блокировок.
Запрет навязывания допуслуг потребителям — какие формулировки убрать из договоров.
3. Кадры и персональные данные
Изменения в трудовом законодательстве — новые гарантии для работников.
С 1 сентября 2025 — новые требования к согласиям на обработку персданных (ужесточение штрафов).
Дистанционные работники: новые правила оформления.
4. Бухгалтерский учет
Применяем новые ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».
Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
