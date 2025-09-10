Аудитор разберет основные изменения осени 2025 года — они повлияют на работу бухгалтеров

Осень — 2025: главные изменения для бухгалтера. Разбираем новые правила, документы и отчетность, чтобы работать без ошибок.

Осенью 2025 года вступают в силу важные изменения в трудовом, налоговом и бухгалтерском законодательстве. Они коснутся документооборота, отчетности, кадрового учета и взаимодействия с ФНС.

На вебинаре разберем:

1. Налоговый учет и отчетность

Новый порядок обмена электронными счет-фактурами — какие сервисы использовать.

Электронное взаимодействие с ФНС — новые требования и сроки.

Мораторий на штрафы за несданные декларации — кому и как он применяется.

2. Документооборот и договорная работа

Обновленные формы договоров о матответственности — что изменилось для работодателей.

Новые правила маркировки товаров — как избежать блокировок.

Запрет навязывания допуслуг потребителям — какие формулировки убрать из договоров.

3. Кадры и персональные данные

Изменения в трудовом законодательстве — новые гарантии для работников.

С 1 сентября 2025 — новые требования к согласиям на обработку персданных (ужесточение штрафов).

Дистанционные работники: новые правила оформления.

4. Бухгалтерский учет

Применяем новые ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Спикер — Анна Тетерлева, к.э.н., аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии - Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

