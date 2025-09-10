Решение об отправке на службу будет действовать целый год
Кабмин изменил правила призыва на военную службу. Теперь постановлением от 26.08.2025 № 1276 определено, что если призывника, по которому принято решение об отправке на военную службу, не направили в часть, то это смогут сделать в следующую призывную кампанию в течение года с момента принятия решения.
Ранее закон от 21.04.2025 № 82-ФЗ, устанавливающий такое требование, подписал Президент РФ. Теперь Правительство привело правила призыва в соответствие с обновленным законодательством.
Решение об отправке к месту прохождения срочной службы «подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, с учетом сверки <…> данных воинского учета», — говорится в постановлении.
Также по новым правилам призывнику можно будет направлять повестки для уточнения данных. Призывник сможет в это время сообщать об изменении ситуации. Например, о появлении оснований для отсрочки.
Напомним, призыв проходит два раза в год:
весенний – с 1 апреля по 15 июля;
осенний – с 1 октября по 31 декабря.
Начните подготовку к осеннему призыву 2025 года на курсе повышения квалификации «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С». Вы научитесь снимать и ставить на учет сотрудников, работать с новым воинским реестром и реестром повесток, проводить сверки с военкоматом и применять ЭДО в работе.
Цена со скидкой 53%: 9 900 рублей вместо
20 900 рублей. Осталось 4 места по этой цене.
После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 16 ак. часов.
Начать дискуссию