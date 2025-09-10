Решение об отправке на службу будет действовать целый год

Теперь если призывника не отправили в часть во время осеннего или весеннего призыва, это смогут сделать в следующий призыв.

Кабмин изменил правила призыва на военную службу. Теперь постановлением от 26.08.2025 № 1276 определено, что если призывника, по которому принято решение об отправке на военную службу, не направили в часть, то это смогут сделать в следующую призывную кампанию в течение года с момента принятия решения.

Ранее закон от 21.04.2025 № 82-ФЗ, устанавливающий такое требование, подписал Президент РФ. Теперь Правительство привело правила призыва в соответствие с обновленным законодательством.

Решение об отправке к месту прохождения срочной службы «подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, с учетом сверки <…> данных воинского учета», — говорится в постановлении.

Также по новым правилам призывнику можно будет направлять повестки для уточнения данных. Призывник сможет в это время сообщать об изменении ситуации. Например, о появлении оснований для отсрочки.

Напомним, призыв проходит два раза в год:

весенний – с 1 апреля по 15 июля;

осенний – с 1 октября по 31 декабря.

