😱 ФНС может вспомнить про ваш старый забытый электронный кошелек в PayPal и потребовать отчет о движении денег
Реальная история 2025 года, которой поделились в Телеграм-чате ФНС:
«Пришло уведомление в ЛК, что нужно подать отчет до 2 июня [в 2025 г. 01.06 — воскресенье] о движении денежных средств по зарубежным электронным кошелькам. Никаких счетов за рубежом не имею. Был когда-то давно открыт электронный кошелек в PayPal, где-то в 2018 году, с тех пор движения по нему не было, доступа к нему не имею», — рассказали налоговикам.
Специалисты ведомства разъяснили, нужно ли подавать по нему отчет о ДДС. Их необходимо представлять, только если общая сумма зачисленных на иностранные электронные кошельки средств за отчетный год превышает сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.
Значит, достаточно написать соответствующее пояснение в налоговую. К тому же зарубежные счета и кошельки должны быть указаны в личном кабинете налогоплательщика.
