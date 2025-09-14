ФНС: в налоговую не нужно сообщать об аренде недвижимости

В заявлении о получении патента (ПСН) нужно указывать место ведения деятельности.

С ФНС поделились ситуацией: ИП зарегистрирован в Ростове, в ЛНР нашел помещение и планирует работать с наемными сотрудниками. Вопрос, нужно ли сообщать в ростовский налоговый орган об аренде помещения в другом регионе РФ.

Специалисты ФНС разъяснили, что законодательством о налогах и сборах не предусмотрено уведомление налогового органа об аренде недвижимого имущества.

При деятельности на территории ЛНР с применением патентной системы налогообложения (ПСН) сведения о месте ведения деятельности отображают в заявлении на получение патента, которое необходимо будет подать в налоговый орган.