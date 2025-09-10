Миронов предложил повысить лимит беспошлинного ввоза товаров для личного пользования

Для почтовых отправлений и наземных перевозок предлагается установить планку в 1,6 тыс. евро.

Депутат Сергей Миронов предлагает установить лимит беспошлинного ввоза товаров из-за границы для личного пользования в размере 1,6 тыс. евро. Такое обращение он направил премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Прошу вас, Михаил Владимирович, рассмотреть вопрос об увеличении порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до 1 600 евро (150 тысяч рублей) для наземных перевозок и почтовых отправлений и представить позицию Правительства РФ по данному вопросу», — говорится в обращении.

Миронов написал, что действующее законодательство ЕАЭС позволяет ввозить на территорию Союза товары для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, если соблюдаются стоимостные и весовые нормы, установленные Евразийской экономической комиссией.

До 1 апреля 2024 года действовал временный повышенный порог, когда без пошлины можно было ввезти товары на сумму до 1 тыс. евро и массой до 31 кг, напомнил депутат.

«Потом для товаров, ввозимых наземным транспортом, лимит снизили до 500 евро и 25 килограммов, а для почтовой доставки – до 200 евро и 31 кг. При этом воздушным транспортом без уплаты пошлины для личного пользования можно ввозить товаров на сумму до 10 тыс. евро и весом не более 50 кг», – пояснил он.

Действующее ограничение уже давно не соответствует реальной стоимости товаров массового потребления, так как цены на электронные устройства, бытовую технику и средства связи за последнее время сильно выросли.

Из-за этого россияне вынуждены платить таможенную пошлину по ставке 15-30% товара, добавил депутат.